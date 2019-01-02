Я вобще не удивлён, что это сюда притащил proftpd66.
На видео не просто полный профан, а ещё и брехло.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:24
Я вобще не удивлён, что это сюда притащил proftpd66.
На видео не просто полный профан, а ещё и брехло.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 03 січ, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:48
нету
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:54
ну-ну
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:55
пример?
написано, что овердрафт надо специально подключить.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:08
Откуда информация, в онлайн чате, говорят что только Киев!?
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:29
Проблема в том, что жена безработная и сидит дома с малым.
Кредитный лимит с плюшками для нее и есть основная сложность.
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:32
Re: Monobank
Не смог наколядовать кешбек уже второй месяц (в ноябре трат таких не было, а в декабре кредитными только копейки). Вот думаю получить кешбек за пополнение карты моно через тумбу Привата.
Правильно ли я понял инструкцию.
В терминале не авторизируемся, выбираем пункт "Пополнение карты другого банка" -> Universal bank -> вбиваем номер карты мони и сумма платежа минимум 1к грн. Из этой суммы Приват слижет ровно 5 грн, моня получит 995 грн и сверху посыпит кешбеком 6,21 грн?
Думаю на карту закинуть 4 раза по 1к в разные дни, чтобы попасть на козни Привата с котом.
В их группе на facebook:
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