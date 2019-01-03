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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1162116311641165
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:54

  Фантом написав:
  proftpd66 написав:
  Фантом написав:Во первых, что за карта электрон - пакет какой?
Во вторых, в вашей выписке вообще нет снятия. Если не считать с МЗ на карту.


я не знаю какой пакет, у меня не спрашивали когда открывали. Наверное самый дешевый.


П.С. Пакет конечно МК, а вы батенька либо олень, либо жирный троль.

П.П.С. Хотелось бы всё таки выписку со снятием посмотреть, для окончательного вердикта. :mrgreen:


пакет эконом (Мій рахунок)! Выписка полная, выше последний платеж успешно перешел на мобильные заощадаженная. Но там не было возможности подсчитать, потому что я не понимал сколько было на счете, если и сняло то не большую сумму. Позвонил в поддержку и они сказали нельзя подсчитать, нона сколько я помню, то все верно было... разве что не много таки семок унесли :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:01

Re: Monobank

  curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру

Слухайте, дякую, що розповіли :) не знала. Це просто бомба! (З точки зору виправлення ситуації)

Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше". Так з'явилися свинорили.
А тут пудра - рожевенька, про дівчаток, так само на смарті або планшеті, із стікерами та плюшками на дівчачі потреби - просто ідеальна робота монобанди над помилками в проекті щодо ЦА. Тепер хана "папікам" :) Аплодую стоячи :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:02

  proftpd66 написав:
пакет эконом! Выписка полная, выше последний платеж успешно перешел на мобильные заощадаженная. Но там не было возможности подсчитать, потому что я не понимал сколько было на счете, если и сняло то не большую сумму. Позвонил в поддержку и они сказали нельзя подсчитать, нона сколько я помню, то все верно было... разве что не много таки семок унесли :)


Был такой для депозитов, потом переименовали на - Мій рахунок. Но зачисление по безналу - 1% было и на том, и на этом.
Короче, удачи вам. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:40

  asp написав:
  curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру

Слухайте, дякую, що розповіли :) не знала. Це просто бомба! (З точки зору виправлення ситуації)

Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше". Так з'явилися свинорили.
А тут пудра - рожевенька, про дівчаток, так само на смарті або планшеті, із стікерами та плюшками на дівчачі потреби - просто ідеальна робота монобанди над помилками в проекті щодо ЦА. Тепер хана "папікам" :) Аплодую стоячи :)

где про эту бимбу почитать? =)
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в мордокнизі цукермана, де ж іще :)
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