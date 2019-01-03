Фантом написав:Во первых, что за карта электрон - пакет какой? Во вторых, в вашей выписке вообще нет снятия. Если не считать с МЗ на карту.
я не знаю какой пакет, у меня не спрашивали когда открывали. Наверное самый дешевый.
П.С. Пакет конечно МК, а вы батенька либо олень, либо жирный троль.
П.П.С. Хотелось бы всё таки выписку со снятием посмотреть, для окончательного вердикта.
пакет эконом (Мій рахунок)! Выписка полная, выше последний платеж успешно перешел на мобильные заощадаженная. Но там не было возможности подсчитать, потому что я не понимал сколько было на счете, если и сняло то не большую сумму. Позвонил в поддержку и они сказали нельзя подсчитать, нона сколько я помню, то все верно было... разве что не много таки семок унесли
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру
Слухайте, дякую, що розповіли не знала. Це просто бомба! (З точки зору виправлення ситуації)
Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше". Так з'явилися свинорили. А тут пудра - рожевенька, про дівчаток, так само на смарті або планшеті, із стікерами та плюшками на дівчачі потреби - просто ідеальна робота монобанди над помилками в проекті щодо ЦА. Тепер хана "папікам" Аплодую стоячи
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proftpd66 написав: пакет эконом! Выписка полная, выше последний платеж успешно перешел на мобильные заощадаженная. Но там не было возможности подсчитать, потому что я не понимал сколько было на счете, если и сняло то не большую сумму. Позвонил в поддержку и они сказали нельзя подсчитать, нона сколько я помню, то все верно было... разве что не много таки семок унесли
Был такой для депозитов, потом переименовали на - Мій рахунок. Но зачисление по безналу - 1% было и на том, и на этом. Короче, удачи вам.
curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру
Слухайте, дякую, що розповіли не знала. Це просто бомба! (З точки зору виправлення ситуації)
Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше". Так з'явилися свинорили. А тут пудра - рожевенька, про дівчаток, так само на смарті або планшеті, із стікерами та плюшками на дівчачі потреби - просто ідеальна робота монобанди над помилками в проекті щодо ЦА. Тепер хана "папікам" Аплодую стоячи
перевыпущена карта.По старой в метро пустило,с новой не списывает,красная лента дней с отказами не смущает)) Студентам Хрю! А перевыпускать карту мона 100 раз например самовывозом? Год свиньи ж наступает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен