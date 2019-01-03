clientage написав:

всегда нуна помнить, шо "бессрочно" означает, шо могут прикрыть/переиначить в любое времяа термин "пока что" -- это как в притче про Насреддина: или осёл умрет, или падишах, или я. Т.е. оценивать обстановку нуна по текущему моменту... с возможным многовекторным прогнозированием на возможный период с глубиной возможной для своих возможностейЧаще всего такой прогноз основан на 6й сверхчувствительной зоне пониже спиныМоя оценка Мони -- он сдулся. СЛТ дал денег и ресурсов на баловство/эксперименты банды. Сделал свои выводы и дальше решил баловаться сам с Таськой. А банда хай катится у... Туманный Альбион, их там уже "заждались"