Фантом написав:Во первых, что за карта электрон - пакет какой? Во вторых, в вашей выписке вообще нет снятия. Если не считать с МЗ на карту.
я не знаю какой пакет, у меня не спрашивали когда открывали. Наверное самый дешевый.
П.С. Пакет конечно МК, а вы батенька либо олень, либо жирный троль.
П.П.С. Хотелось бы всё таки выписку со снятием посмотреть, для окончательного вердикта.
пакет эконом (Мій рахунок)! Выписка полная, выше последний платеж успешно перешел на мобильные заощадаженная. Но там не было возможности подсчитать, потому что я не понимал сколько было на счете, если и сняло то не большую сумму. Позвонил в поддержку и они сказали нельзя подсчитать, нона сколько я помню, то все верно было... разве что не много таки семок унесли
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру
Слухайте, дякую, що розповіли не знала. Це просто бомба! (З точки зору виправлення ситуації)
Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше". Так з'явилися свинорили. А тут пудра - рожевенька, про дівчаток, так само на смарті або планшеті, із стікерами та плюшками на дівчачі потреби - просто ідеальна робота монобанди над помилками в проекті щодо ЦА. Тепер хана "папікам" Аплодую стоячи
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proftpd66 написав: пакет эконом! Выписка полная, выше последний платеж успешно перешел на мобильные заощадаженная. Но там не было возможности подсчитать, потому что я не понимал сколько было на счете, если и сняло то не большую сумму. Позвонил в поддержку и они сказали нельзя подсчитать, нона сколько я помню, то все верно было... разве что не много таки семок унесли
Был такой для депозитов, потом переименовали на - Мій рахунок. Но зачисление по безналу - 1% было и на том, и на этом. Короче, удачи вам.
curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру
Слухайте, дякую, що розповіли не знала. Це просто бомба! (З точки зору виправлення ситуації)
Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше". Так з'явилися свинорили. А тут пудра - рожевенька, про дівчаток, так само на смарті або планшеті, із стікерами та плюшками на дівчачі потреби - просто ідеальна робота монобанди над помилками в проекті щодо ЦА. Тепер хана "папікам" Аплодую стоячи
перевыпущена карта.По старой в метро пустило,с новой не списывает,красная лента дней с отказами не смущает)) Студентам Хрю! А перевыпускать карту мона 100 раз например самовывозом? Год свиньи ж наступает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
clientage написав:всегда нуна помнить, шо "бессрочно" означает, шо могут прикрыть/переиначить в любое время а термин "пока что" -- это как в притче про Насреддина: или осёл умрет, или падишах, или я. Т.е. оценивать обстановку нуна по текущему моменту... с возможным многовекторным прогнозированием на возможный период с глубиной возможной для своих возможностей Чаще всего такой прогноз основан на 6й сверхчувствительной зоне пониже спины Моя оценка Мони -- он сдулся. СЛТ дал денег и ресурсов на баловство/эксперименты банды. Сделал свои выводы и дальше решил баловаться сам с Таськой. А банда хай катится у... Туманный Альбион, их там уже "заждались"
95% моих друзей ничего не заметило, кроме цифрок возле кредитных при выборе кредитных.
Они как сидели на своих, так и сидят. В кредитные очкуют.
Вопрос представителю Резиденту, но не гражданину Украины пудру с лимитом дадут? Оф работа и все такое есть То ли Б5, то ли Вику сказали в отделении только в дебетном варианте могут открыть, хотя горячая перед этим сказала, что нет проблем, если есть ИНН
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