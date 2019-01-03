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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1163116411651166
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:17

  mephala написав:
  vollena71 написав:
  mephala написав:ЗЫ
если опус на ФБ правда и это просто проба пера то логично внедоить далее вычисление свинорылов за квартал-пол года-год так как народ начал симафорить моней кто еще не положил на полку...

Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли

а есть где то посты гороховского где он говорит что итог свинорыльства считают только по прошлому месяцу?

В Телеге.
Учет поголовья фронтмен ведет за весь год.

"В конце месяца мы по каждому клиенту рассчитываем итог:

Баланс по кэшбеку = Полученный торговый интерчейндж (накопительно с 1.01.2018) - Выплаченный кэшбек (тоже с 1.01.2018)"
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:22

  asp написав:Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше".

Думаю, вы ошибаетесь. Это на форуме люди сидят, которые умеют считать. А смартфоны сейчас у всех подряд. В большинстве стран от 95% людей заходят в интернет через мобилки. В Украине вскоре будет подобная ситуация. Безлимитный дешёвый мобильный интернет в Украине только появился, но уже многие выбирают покупку смартфона вместо компьютера, т. к. для большинства задач, смартфон значительно удобнее. Даже фильмы и ютуб многие уже выводят на тв через телефон, т. к. компьютер для них слишком сложно
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