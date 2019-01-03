mephala написав:ЗЫ если опус на ФБ правда и это просто проба пера то логично внедоить далее вычисление свинорылов за квартал-пол года-год так как народ начал симафорить моней кто еще не положил на полку...
Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли
а есть где то посты гороховского где он говорит что итог свинорыльства считают только по прошлому месяцу?
В Телеге. Учет поголовья фронтмен ведет за весь год.
"В конце месяца мы по каждому клиенту рассчитываем итог:
Баланс по кэшбеку = Полученный торговый интерчейндж (накопительно с 1.01.2018) - Выплаченный кэшбек (тоже с 1.01.2018)"
asp написав:Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше".
Думаю, вы ошибаетесь. Это на форуме люди сидят, которые умеют считать. А смартфоны сейчас у всех подряд. В большинстве стран от 95% людей заходят в интернет через мобилки. В Украине вскоре будет подобная ситуация. Безлимитный дешёвый мобильный интернет в Украине только появился, но уже многие выбирают покупку смартфона вместо компьютера, т. к. для большинства задач, смартфон значительно удобнее. Даже фильмы и ютуб многие уже выводят на тв через телефон, т. к. компьютер для них слишком сложно