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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1164116511661167>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:17

  mephala написав:
  vollena71 написав:
  mephala написав:ЗЫ
если опус на ФБ правда и это просто проба пера то логично внедоить далее вычисление свинорылов за квартал-пол года-год так как народ начал симафорить моней кто еще не положил на полку...

Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли

а есть где то посты гороховского где он говорит что итог свинорыльства считают только по прошлому месяцу?

В Телеге.
Учет поголовья фронтмен ведет за весь год.

"В конце месяца мы по каждому клиенту рассчитываем итог:

Баланс по кэшбеку = Полученный торговый интерчейндж (накопительно с 1.01.2018) - Выплаченный кэшбек (тоже с 1.01.2018)"
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:22

  asp написав:Що маю на увазі: монобанда зробила першокласний продукт Моно, відмінно прорахувала бізнес-модель, але прорахувалася з цільовою аудиторією (ЦА) - так сталося, що люди зі смартфонами та прогресивними поглядами в своїй більшості уміють рахувати і використовувати з банків "найсмачніше".

Думаю, вы ошибаетесь. Это на форуме люди сидят, которые умеют считать. А смартфоны сейчас у всех подряд. В большинстве стран от 95% людей заходят в интернет через мобилки. В Украине вскоре будет подобная ситуация. Безлимитный дешёвый мобильный интернет в Украине только появился, но уже многие выбирают покупку смартфона вместо компьютера, т. к. для большинства задач, смартфон значительно удобнее. Даже фильмы и ютуб многие уже выводят на тв через телефон, т. к. компьютер для них слишком сложно
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:27

Re: Monobank

  proftpd66 написав:пора валить на ощад?

Ни видео откровенный гон примата на моню. Некоторые вещи, типа, "на, сынок, мою карту, езжай, трать, ни в чём себе не отказывай" - просто улыбку вызывают. Подгорело у бегемота :)
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Gas
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:49

  Gas написав:
  proftpd66 написав:пора валить на ощад?

Ни видео откровенный гон примата на моню. Некоторые вещи, типа, "на, сынок, мою карту, езжай, трать, ни в чём себе не отказывай" - просто улыбку вызывают. Подгорело у бегемота :)

думаю там у автора подгорело а не у бегемота. кто в гос конторе будет таким заниматься)
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:11

  mephala написав:
  Gas написав:
  proftpd66 написав:пора валить на ощад?

Ни видео откровенный гон примата на моню. Некоторые вещи, типа, "на, сынок, мою карту, езжай, трать, ни в чём себе не отказывай" - просто улыбку вызывают. Подгорело у бегемота :)

думаю там у автора подгорело а не у бегемота. кто в гос конторе будет таким заниматься)

Твіттер війну Кота з Бегемотом бачили? От вам і відповідь. Хоча може і просто привітівський фанбой - важко сказати. Вперше бачу цього персонажа.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:20

Re: Monobank

  klug написав:Твіттер війну Кота з Бегемотом бачили?

Нет, а где?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:29

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:Учет поголовья фронтмен ведет за весь год.
Скорее за всё время с начала 2018 года ибо они должны были январь этот начать с чистого листа.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:42

  Amid написав:
  klug написав:Твіттер війну Кота з Бегемотом бачили?

Нет, а где?

Тут
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:32

Re: Monobank

Якогось дідька щойно оновився додаток з Beta-версії на звичайну,у всіх так?
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:03

  t-step написав:Якогось дідька щойно оновився додаток з Beta-версії на звичайну,у всіх так?


Щойно обновив, на заставці пише що бета.
root
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