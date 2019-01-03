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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1164116511661167
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:07

  t-step написав:Якогось дідька щойно оновився додаток з Beta-версії на звичайну,у всіх так?

У мене аналогічно.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:36

  slasva написав:
  t-step написав:Якогось дідька щойно оновився додаток з Beta-версії на звичайну,у всіх так?

У мене аналогічно.

Обновите ещё раз - вернётся Beta.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:40

Re: Monobank

vollena71 написав:
  guntherhouse777 написав:В отделении сказали, приветственные 3к кредлимиту наливают на пудру всем подряд богиням)

Интересно, при наличии Б5 и Виики пудру дадут с кредлимитом?
Да
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:55

Re: Monobank

А как Вам карта "Iron", не похоже ли на какой-то загон?

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platan_av
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:43

  platan_av написав:А как Вам карта "Iron", не похоже ли на какой-то загон?


загон это когда массово. а на эту хрень им хотя бы сотню сагитировать ;)
sola
 
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