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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1165116611671168>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:07

  t-step написав:Якогось дідька щойно оновився додаток з Beta-версії на звичайну,у всіх так?

У мене аналогічно.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:36

  slasva написав:
  t-step написав:Якогось дідька щойно оновився додаток з Beta-версії на звичайну,у всіх так?

У мене аналогічно.

Обновите ещё раз - вернётся Beta.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:40

Re: Monobank

vollena71 написав:
  guntherhouse777 написав:В отделении сказали, приветственные 3к кредлимиту наливают на пудру всем подряд богиням)

Интересно, при наличии Б5 и Виики пудру дадут с кредлимитом?
Да
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:55

Re: Monobank

А как Вам карта "Iron", не похоже ли на какой-то загон?

Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
platan_av
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:43

  platan_av написав:А как Вам карта "Iron", не похоже ли на какой-то загон?


загон это когда массово. а на эту хрень им хотя бы сотню сагитировать ;)
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:22

видно сдохла тема, два дня прошло - 0 комментариев
неужели народ бежит с монобанды?))
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:26

  Starter написав:видно сдохла тема, два дня прошло - 0 комментариев
неужели народ бежит с монобанды?))

Зачем бежит. Просто выложил карты на полку и ждёт будет ли что вкусное. А пока юзает карты других банков, где это вкусное таки есть. Как-то так :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:46

Re: Monobank

  Flamingo написав:пока юзает карты других банков, где это вкусное таки есть. Как-то так

у кого есть лишних 25 000 грн на срочный вклад в Акцентбанк - могут попытать счастье и открыть вклад , получить бонус , установив приложение на свой смартфон выбрать категории как в монокоте и получать бонусы от другого комбанка , вот так как-то так
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:56

Re: Monobank

  Starter написав:неужели народ бежит с монобанды?))

народ збирає гріші на залізну карту iron-card :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:28

Re: Monobank

  sens написав:Акцентбанк

с таким названием, через полгода-год увидим его в списках на закрытие)

  greenozon написав:народ збирає гріші на залізну карту iron-card :)

я бы и пластики сдал бы, чтобы все по старому вернули. готов телефоном без всякой престижности расплачиваться)
Starter
 
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