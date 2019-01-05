|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:07
t-step написав:
Якогось дідька щойно оновився додаток з Beta-версії на звичайну,у всіх так?
У мене аналогічно.
-
slasva
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 23.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:36
slasva написав: t-step написав:
Якогось дідька щойно оновився додаток з Beta-версії на звичайну,у всіх так?
У мене аналогічно.
Обновите ещё раз - вернётся Beta.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6312
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:40
vollena71 написав: guntherhouse777 написав:
В отделении сказали, приветственные 3к кредлимиту наливают на пудру всем подряд богиням)
Интересно, при наличии Б5 и Виики пудру дадут с кредлимитом?
Да
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:55
А как Вам карта "Iron", не похоже ли на какой-то загон?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
-
platan_av
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 15.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:43
platan_av написав:
А как Вам карта "Iron", не похоже ли на какой-то загон?
загон это когда массово. а на эту хрень им хотя бы сотню сагитировать
-
sola
-
-
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:22
видно сдохла тема, два дня прошло - 0 комментариев
неужели народ бежит с монобанды?))
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:26
Starter написав:
видно сдохла тема, два дня прошло - 0 комментариев
неужели народ бежит с монобанды?))
Зачем бежит. Просто выложил карты на полку и ждёт будет ли что вкусное. А пока юзает карты других банков, где это вкусное таки есть. Как-то так
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:46
Flamingo написав:
пока юзает карты других банков, где это вкусное таки есть. Как-то так
у кого есть лишних 25 000 грн на срочный вклад в Акцентбанк - могут попытать счастье и открыть вклад , получить бонус , установив приложение на свой смартфон выбрать категории как в монокоте и получать бонусы от другого комбанка , вот так как-то так
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11235
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:28
sens написав:
Акцентбанк
с таким названием, через полгода-год увидим его в списках на закрытие)
greenozon написав:
народ збирає гріші на залізну карту iron-card
я бы и пластики сдал бы, чтобы все по старому вернули. готов телефоном без всякой престижности расплачиваться)
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|