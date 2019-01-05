С этим названием банк существует хрен знает сколько лет. И слава богу кризис пережил. Просто его обычно полностью не называют. А сокращено это А-банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:51
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02
Re: Monobank
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:03
Re: Monobank
А куда прикольнее?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:12
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