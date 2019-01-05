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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1165116611671168
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:51

  Starter написав:
  sens написав:Акцентбанк

с таким названием, через полгода-год увидим его в списках на закрытие)

С этим названием банк существует хрен знает сколько лет. И слава богу кризис пережил. Просто его обычно полностью не называют. А сокращено это А-банк
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02

Re: Monobank

  Flamingo написав:А сокращено это А-банк

понял. просмотрел их предложение (хотя инфо на сайте 0), ну как-то не прикольно 25т нести за карту со среднерыночным кешем (моня уже не в счет). или там можно депо на 1месяц открыть и потом карта останется?
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:03

Re: Monobank

Starter написав:
  Flamingo написав:А сокращено это А-банк

понял. просмотрел их предложение (хотя инфо на сайте 0), ну как-то не прикольно 25т нести за карту со среднерыночным кешем (моня уже не в счет). или там можно депо на 1месяц открыть и потом карта останется?
А куда прикольнее?

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platan_av
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:12

  Starter написав:
  Flamingo написав:А сокращено это А-банк

понял. просмотрел их предложение (хотя инфо на сайте 0), ну как-то не прикольно 25т нести за карту со среднерыночным кешем (моня уже не в счет). или там можно депо на 1месяц открыть и потом карта останется?

На полгода минимум
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:52

Re: Monobank

  platan_av написав:А куда прикольнее?

хз, я или баксы беру или в газмяс на месяц кидаю
Starter
 
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  #<1 ... 1165116611671168
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