С этим названием банк существует хрен знает сколько лет. И слава богу кризис пережил. Просто его обычно полностью не называют. А сокращено это А-банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:51
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02
Re: Monobank
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:03
Re: Monobank
А куда прикольнее?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:12
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:52
Re: Monobank
Додано: Пон 07 січ, 2019 03:06
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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