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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:51
Starter написав: sens написав:
Акцентбанк
с таким названием, через полгода-год увидим его в списках на закрытие)
С этим названием банк существует хрен знает сколько лет. И слава богу кризис пережил. Просто его обычно полностью не называют. А сокращено это А-банк
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Flamingo
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02
Flamingo написав:
А сокращено это А-банк
понял. просмотрел их предложение (хотя инфо на сайте 0), ну как-то не прикольно 25т нести за карту со среднерыночным кешем (моня уже не в счет). или там можно депо на 1месяц открыть и потом карта останется?
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:03
Starter написав: Flamingo написав:
А сокращено это А-банк
понял. просмотрел их предложение (хотя инфо на сайте 0), ну как-то не прикольно 25т нести за карту со среднерыночным кешем (моня уже не в счет). или там можно депо на 1месяц открыть и потом карта останется?
А куда прикольнее?
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platan_av
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:12
Starter написав: Flamingo написав:
А сокращено это А-банк
понял. просмотрел их предложение (хотя инфо на сайте 0), ну как-то не прикольно 25т нести за карту со среднерыночным кешем (моня уже не в счет). или там можно депо на 1месяц открыть и потом карта останется?
На полгода минимум
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Flamingo
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:52
platan_av написав:
А куда прикольнее?
хз, я или баксы беру или в газмяс на месяц кидаю
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Додано: Пон 07 січ, 2019 03:06
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 07 січ, 2019 06:38
Хочется верить, что у него не кредитка)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 07 січ, 2019 06:39
А цей достойний чоловік не секс-турист часом?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:20
greenozon написав:
народ збирає гріші на залізну карту iron-card
та да, тем более по словам гороха это небольшая сумма)
Владельцам железных карт IRON bank будут доступны:
- Консьерж, начисление миль, лаунжи MasterCard, пропуск в 820 аэропортовых лаунжей в 450 городах по программе Lounge Key, Fast line в Борисполе в зоне вылета и прилета.
- Выделенная линия поддержки monobank и отдельный чат IRON.
- Измененный внешний вид приложения mono и даже другая иконка.
В ближайшее время, я надеюсь, мы начнем эмиссию карт Visa. А для владельцев железных карт мы бесплатно выпустим, со временем, дополнительную карту Visa на ранге Infinite. Ее можно будет добавить в кошелек Apple Pay и Google Pay и получать все привелегии, которые положены владельцам самой престижной карты от Visa.
Итак, за относительно небольшой депозит
, кроме очень конкурентной процентной ставки, наш вкладчик бесплатно получит то за что в Привате, к примеру, пришлось бы заплатить 8000 грн. за выпуск и 2000 грн. ежемесячно (пакет Infinite). То есть за весь срок действия карты до 2024 года Привату вы бы просто заплатили ~150’000 грн. комиссий.
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sola
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:14
И кредитный лимит для железной карты будет, как у примата, 30 дней от первой траты - ужас!..
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Vorlon
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