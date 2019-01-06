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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:27
сима круче)
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:55
ykrkozak написав:
А цей достойний чоловік не секс-турист часом?
Рукалицо. Ну вот зачем соль в стране йодировать перестали?
Число зверя - 9,99
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Gas
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