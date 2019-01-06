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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1166116711681169
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:27

Re: Monobank

сима круче)
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:55

  ykrkozak написав:А цей достойний чоловік не секс-турист часом?

Рукалицо. Ну вот зачем соль в стране йодировать перестали?
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:22

Re: Monobank

ykrkozak написав:А цей достойний чоловік не секс-турист часом?
А голодні дівчата не хлопцями народились часом?
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:45

Зверніть увагу що достойний чоловік зніма готівку в банкоматі саме зеленого коліра..... Тобто любить і береже природу.
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