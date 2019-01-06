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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:27
сима круче)
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:55
ykrkozak написав:
А цей достойний чоловік не секс-турист часом?
Рукалицо. Ну вот зачем соль в стране йодировать перестали?
Число зверя - 9,99
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Додано: Пон 07 січ, 2019 15:22
ykrkozak написав:А цей достойний чоловік не секс-турист часом?
А голодні дівчата не хлопцями народились часом?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 15:45
Зверніть увагу що достойний чоловік зніма готівку в банкоматі саме зеленого коліра..... Тобто любить і береже природу.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 21:17
Кешбек от Моно в размере 0.6% за перевод с КДВ остался?
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Порт
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Додано: Пон 07 січ, 2019 21:31
Решил перевести свою карту с дебетного варианта на кредитный , т.к. с января кешбек 1% по-любому . Так сказать , вернуться к истокам . У меня вопрос к знатокам :
При переводе с карты Моно собственных средств на карту Ультра Альфа банка , через какой ИБ лучше всего это сделать :
1. МАБ
2. Моно ?
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ALEX66
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:36
ALEX66 написав:
Решил перевести свою карту с дебетного варианта на кредитный , т.к. с января кешбек 1% по-любому . Так сказать , вернуться к истокам . У меня вопрос к знатокам :
При переводе с карты Моно собственных средств на карту Ультра Альфа банка , через какой ИБ лучше всего это сделать :
1. МАБ
2. Моно ?
Монька. имхо
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novichok
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:39
ALEX66 написав:
Решил перевести свою карту с дебетного варианта на кредитный , т.к. с января кешбек 1% по-любому . Так сказать , вернуться к истокам . У меня вопрос к знатокам :
При переводе с карты Моно собственных средств на карту Ультра Альфа банка , через какой ИБ лучше всего это сделать :
1. МАБ
2. Моно ?
Моной в приложении "пополнить другую карту"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:43
Порт написав:
Кешбек от Моно в размере 0.6% за перевод с КДВ остался?
С Уни есть, проверял недавно. Думаю, с КДВ аналогично. При переводе на депозит от 6 мес.
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ishvara
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:49
Подавать заявку на увеличение кред.лимита только через пункт в приложении или можно через поддержку (эффективно?)?
Размер имеет значение.
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