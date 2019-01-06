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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1166116711681169
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:27

Re: Monobank

сима круче)
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:55

  ykrkozak написав:А цей достойний чоловік не секс-турист часом?

Рукалицо. Ну вот зачем соль в стране йодировать перестали?
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:22

Re: Monobank

ykrkozak написав:А цей достойний чоловік не секс-турист часом?
А голодні дівчата не хлопцями народились часом?
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:45

Зверніть увагу що достойний чоловік зніма готівку в банкоматі саме зеленого коліра..... Тобто любить і береже природу.
chieff
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:17

Кешбек от Моно в размере 0.6% за перевод с КДВ остался?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:31

Re: Monobank

Решил перевести свою карту с дебетного варианта на кредитный , т.к. с января кешбек 1% по-любому . Так сказать , вернуться к истокам . У меня вопрос к знатокам :
При переводе с карты Моно собственных средств на карту Ультра Альфа банка , через какой ИБ лучше всего это сделать :
1. МАБ
2. Моно ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:36

  ALEX66 написав:Решил перевести свою карту с дебетного варианта на кредитный , т.к. с января кешбек 1% по-любому . Так сказать , вернуться к истокам . У меня вопрос к знатокам :
При переводе с карты Моно собственных средств на карту Ультра Альфа банка , через какой ИБ лучше всего это сделать :
1. МАБ
2. Моно ?

Монька. имхо
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:39

  ALEX66 написав:Решил перевести свою карту с дебетного варианта на кредитный , т.к. с января кешбек 1% по-любому . Так сказать , вернуться к истокам . У меня вопрос к знатокам :
При переводе с карты Моно собственных средств на карту Ультра Альфа банка , через какой ИБ лучше всего это сделать :
1. МАБ
2. Моно ?

Моной в приложении "пополнить другую карту"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:43

  Порт написав:Кешбек от Моно в размере 0.6% за перевод с КДВ остался?

С Уни есть, проверял недавно. Думаю, с КДВ аналогично. При переводе на депозит от 6 мес.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:49

Re: Monobank

Подавать заявку на увеличение кред.лимита только через пункт в приложении или можно через поддержку (эффективно?)?
Размер имеет значение.
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