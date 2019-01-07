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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1167116811691170
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:21

  2XL написав:Подавать заявку на увеличение кред.лимита только через пункт в приложении или можно через поддержку (эффективно?)?

Насколько я знаю поддержка такими вопросами не занимается и пошлет Вас в аппликуху. А на вопрос а почему аппликуха не дает лимит будут рассказывать о том что "система анализирует тысячи факторов... бла-бла-бла"
Flamingo
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  #<1 ... 1167116811691170
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