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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:21
2XL написав:
Подавать заявку на увеличение кред.лимита только через пункт в приложении или можно через поддержку (эффективно?)?
Насколько я знаю поддержка такими вопросами не занимается и пошлет Вас в аппликуху. А на вопрос а почему аппликуха не дает лимит будут рассказывать о том что "система анализирует тысячи факторов... бла-бла-бла"
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Flamingo
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