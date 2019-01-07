Насколько я знаю поддержка такими вопросами не занимается и пошлет Вас в аппликуху. А на вопрос а почему аппликуха не дает лимит будут рассказывать о том что "система анализирует тысячи факторов... бла-бла-бла"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:21
Насколько я знаю поддержка такими вопросами не занимается и пошлет Вас в аппликуху. А на вопрос а почему аппликуха не дает лимит будут рассказывать о том что "система анализирует тысячи факторов... бла-бла-бла"
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:13
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