Насколько я знаю поддержка такими вопросами не занимается и пошлет Вас в аппликуху. А на вопрос а почему аппликуха не дает лимит будут рассказывать о том что "система анализирует тысячи факторов... бла-бла-бла"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:21
Насколько я знаю поддержка такими вопросами не занимается и пошлет Вас в аппликуху. А на вопрос а почему аппликуха не дает лимит будут рассказывать о том что "система анализирует тысячи факторов... бла-бла-бла"
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:13
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:33
Re: Monobank
26 декабря делал покупку в американском интернет магазине. 6 января в половине пятого утра с удивлением обнаружил возврат средств, хотя магазин уже давным давно посылку отправил. Вечером произошло повторное списание по актуальному курсу. В итоге оказался в минусе на 40 с лишним грн. На следующий день в приложении получил уведомление мол списали ошибочно возвращённые средства. Сегодня в районе обеда вернули 40 грн с пометкой возмещение курсовой разницы. А я уже хотел сюда жаловаться )))
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:35
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:37
Re: Monobank
По-моему Моно и кэшбек стали плохо совместимыми...
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