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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1167116811691170
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:21

  2XL написав:Подавать заявку на увеличение кред.лимита только через пункт в приложении или можно через поддержку (эффективно?)?

Насколько я знаю поддержка такими вопросами не занимается и пошлет Вас в аппликуху. А на вопрос а почему аппликуха не дает лимит будут рассказывать о том что "система анализирует тысячи факторов... бла-бла-бла"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:13

  2XL написав:Подавать заявку на увеличение кред.лимита только через пункт в приложении или можно через поддержку (эффективно?)?

Два раза подавал~ничего. Спустя полгода~сами подняли.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:33

Re: Monobank

26 декабря делал покупку в американском интернет магазине. 6 января в половине пятого утра с удивлением обнаружил возврат средств, хотя магазин уже давным давно посылку отправил. Вечером произошло повторное списание по актуальному курсу. В итоге оказался в минусе на 40 с лишним грн. На следующий день в приложении получил уведомление мол списали ошибочно возвращённые средства. Сегодня в районе обеда вернули 40 грн с пометкой возмещение курсовой разницы. А я уже хотел сюда жаловаться )))
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:35

Re: Monobank

  maxim2014 написав:в американском интернет магазине

и скока %% накэшбэчили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:37

Re: Monobank

По-моему Моно и кэшбек стали плохо совместимыми...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:36

  Vorlon написав:По-моему Моно и кэшбек стали плохо совместимыми...

Ну почему?
Просто дадут не более заложенного 1.2% :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:42

Re: Monobank

"Моно" це "1", до цього і йде ;))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 08:09

chipmunk
Если бы 1 :(. Тут 0.8 попахивает.

P.S. А как летел, как летел! :)
Amid
 
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  #<1 ... 1167116811691170
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