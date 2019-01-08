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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:40
curiousobro написав:
Просто дадут не более заложенного 1.2%
На две категории вместо 1-2% на всё у конкурента? Зачем мне это?
С учётом накопительного баланса кэшбека за год, Моно для меня интересен теперь только для Покупок частями, депозитов и пока ещё коммуналки...
Из торговых операций - здесь у меня только Uber.
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Vorlon
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:44
Дуб рекламируют канал Гороха.http://t.me/OGoMono
Из всего полезного пока исправленная формула расчета кэшбека. В планах реализовать блокировки по безопасности оплаты (давать клиенту ограничить ряд методов оплаты).
Востаннє редагувалось MASolomko
в Сер 09 січ, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:51
Vorlon написав: curiousobro написав:
Просто дадут не более заложенного 1.2%
На две категории вместо 1-2% на всё у конкурента? Зачем мне это?
С учётом накопительного баланса кэшбека за год, Моно для меня интересен теперь только для Покупок частями, депозитов и пока ещё коммуналки...
Из торговых операций - здесь у меня только Uber.
Да я вроде и не уговаривал
Просто констатировал факт - текущая система контроля в моно выстроенна на то, что вы суммарно получали 1.2% за все покупки.
Они это красиво прикрыли, но итого - вас выведут таки на цифру, что ваш затраты на ваш выплату вам КБ минус доход от интерчейнжа ваших покупок должен примерно совпадать.
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curiousobro
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:10
curiousobro написав:
Они это красиво прикрыли...
Они не то, что прикрыли, Горох на своей странице в facebook
написал: "Это был лучший год monobank за всю историю существования".
Ну судя по комментариям, безумные фаны есть
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MASolomko
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:27
MASolomko написав:
безумные фаны есть
рефералы,да и ток
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:31
Vorlon написав:
С учётом накопительного баланса кэшбека за год, Моно для меня интересен теперь только для Покупок частями, депозитов и пока ещё коммуналки...
Из торговых операций - здесь у меня только Uber.
А 50 грн за привлеченного клиента еще платят? Или уже раздача слонов закончилась?
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