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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1168116911701171
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:40

  curiousobro написав:Просто дадут не более заложенного 1.2%

На две категории вместо 1-2% на всё у конкурента? Зачем мне это?

С учётом накопительного баланса кэшбека за год, Моно для меня интересен теперь только для Покупок частями, депозитов и пока ещё коммуналки...

Из торговых операций - здесь у меня только Uber.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:44

Re: Monobank

Дуб рекламируют канал Гороха.
http://t.me/OGoMono

Из всего полезного пока исправленная формула расчета кэшбека. В планах реализовать блокировки по безопасности оплаты (давать клиенту ограничить ряд методов оплаты).
Востаннє редагувалось MASolomko в Сер 09 січ, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:51

  Vorlon написав:
  curiousobro написав:Просто дадут не более заложенного 1.2%

На две категории вместо 1-2% на всё у конкурента? Зачем мне это?

С учётом накопительного баланса кэшбека за год, Моно для меня интересен теперь только для Покупок частями, депозитов и пока ещё коммуналки...

Из торговых операций - здесь у меня только Uber.

Да я вроде и не уговаривал :)

Просто констатировал факт - текущая система контроля в моно выстроенна на то, что вы суммарно получали 1.2% за все покупки.

Они это красиво прикрыли, но итого - вас выведут таки на цифру, что ваш затраты на ваш выплату вам КБ минус доход от интерчейнжа ваших покупок должен примерно совпадать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:10

Re: Monobank

  curiousobro написав:Они это красиво прикрыли...
Они не то, что прикрыли, Горох на своей странице в facebook написал: "Это был лучший год monobank за всю историю существования".

Ну судя по комментариям, безумные фаны есть :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:27

Re: Monobank

  MASolomko написав:безумные фаны есть
рефералы,да и ток
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:31

  Vorlon написав:С учётом накопительного баланса кэшбека за год, Моно для меня интересен теперь только для Покупок частями, депозитов и пока ещё коммуналки...

Из торговых операций - здесь у меня только Uber.


А 50 грн за привлеченного клиента еще платят? Или уже раздача слонов закончилась?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:36

Re: Monobank

В декабре работало.
Другу дал ссылку для регистрации и получении ему сотки кэшбека, а он еще сестру и маму по своей ссылке зарегал.)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:24

Re: Monobank

  Искатель написав:А 50 грн за привлеченного клиента еще платят?

а 100ка від Гороха ще паше?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:37

Re: Monobank

greenozon, 30 декабря ещё работала. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:39

Ну от, значтиь Монібанда ще не здулась
але дивиться в бік здувки какби..
це самий важливий показник :)
+50грн !
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greenozon
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