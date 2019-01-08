RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1170117111721173>
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:31

Re: Monobank

Месяц не юзал этот шлак - налили сегодня 90тыс. лимита. :)
Есть смысл закрыть, а потом снова открыть чтоб срубить 50 грн.?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 321
З нами з: 09.03.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:56

Re: Monobank

Блин, мне до 80+70 увеличили, теперь страшно с этой картой и смартом пить
Vint
 
Повідомлень: 997
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:39

Не так кардинально, но ливанули и мне.
Действительно, может от греха, закрыть? Появится КБ, всегда ж можно заказать новую.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3871
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:41

Так а через пункт в приложении можно самому себе снизить кредитный лимит? А потом, в случае необходимости, вернуть тот, что налили? Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?
VYu
 
Повідомлень: 97
З нами з: 19.11.08
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:46

Можно просто уменьшить лимит до удобоваримых 10..15К
Ведь наличие лимита тоже влияет на предрасположенность др. банков(адекватных :)) на выдачу их лимита.
Обычно скоринг др. банков даже на неиспользуемые лимиты закладывают 10..15% на их обслуживание. Креднагрузку тоже оценивают по общим лимитам
И вот зачем светить этот пустой лимит от Мони? Лучше взять хотя бы 1/3..1/2 от него, но рабочую у Таси, Алки или Идеи :idea:
А ОТП и КрАгриколь, вааще считают, шо у клиента не может быть больше 3х кредиток :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27072
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2152 раз.
Подякували: 3121 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:54

  VYu написав:Так а через пункт в приложении можно самому себе снизить кредитный лимит? А потом, в случае необходимости, вернуть тот, что налили? Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?

Даже если можно, смысл.
Апликуха самое слабое место. Сломают или украдут телефон, и все. Поднимут все лимиты, выведут все деньги и загонят в долги. Даже без карты.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3871
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:58

Re: Monobank

  wig написав:Апликуха самое слабое место. Сломают или украдут телефон, и все

а пароль или отпечаток легко взламываются на смарте?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27072
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2152 раз.
Подякували: 3121 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:01

  clientage написав:а пароль или отпечаток легко взламываются на смарте?

И на вторую... совсем уже, так могут и палец отрезать.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3871
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:03

  VYu написав:Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?


Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?
justit
 
Повідомлень: 4889
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:04

  clientage написав:А ОТП и КрАгриколь, вааще считают, шо у клиента не может быть больше 3х кредиток :)



больше 3х кредиток одного банка, или вообще? :-)
justit
 
Повідомлень: 4889
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1170117111721173>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, imlex, vollena71, VYu і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11722)
09.01.2019 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.