Месяц не юзал этот шлак - налили сегодня 90тыс. лимита.
Есть смысл закрыть, а потом снова открыть чтоб срубить 50 грн.?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:31
Re: Monobank
Месяц не юзал этот шлак - налили сегодня 90тыс. лимита.
Есть смысл закрыть, а потом снова открыть чтоб срубить 50 грн.?
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:56
Re: Monobank
Блин, мне до 80+70 увеличили, теперь страшно с этой картой и смартом пить
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:39
Не так кардинально, но ливанули и мне.
Действительно, может от греха, закрыть? Появится КБ, всегда ж можно заказать новую.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:41
Так а через пункт в приложении можно самому себе снизить кредитный лимит? А потом, в случае необходимости, вернуть тот, что налили? Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:46
Можно просто уменьшить лимит до удобоваримых 10..15К
Ведь наличие лимита тоже влияет на предрасположенность др. банков(адекватных ) на выдачу их лимита.
Обычно скоринг др. банков даже на неиспользуемые лимиты закладывают 10..15% на их обслуживание. Креднагрузку тоже оценивают по общим лимитам
И вот зачем светить этот пустой лимит от Мони? Лучше взять хотя бы 1/3..1/2 от него, но рабочую у Таси, Алки или Идеи
А ОТП и КрАгриколь, вааще считают, шо у клиента не может быть больше 3х кредиток
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:54
Даже если можно, смысл.
Апликуха самое слабое место. Сломают или украдут телефон, и все. Поднимут все лимиты, выведут все деньги и загонят в долги. Даже без карты.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:58
Re: Monobank
а пароль или отпечаток легко взламываются на смарте?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:01
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:03
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:04
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