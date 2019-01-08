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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1170117111721173
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:04

  justit написав:Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?

Ага. В том же самом телефоне, с которого и платишь. Вот смысл в таком лимите.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:09

  justit написав:
  VYu написав:Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?

Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?

Можно, именно. И мой вопрос, соответственно, был: можно ли точно так же просто менять и кредитный лимит? :)
VYu
 
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