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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:04
justit написав:
Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?
Ага. В том же самом телефоне, с которого и платишь. Вот смысл в таком лимите.
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wig
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:09
justit написав: VYu написав:
Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?
Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?
Можно, именно. И мой вопрос, соответственно, был: можно ли точно так же просто менять и кредитный лимит?
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VYu
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