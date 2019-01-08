Пользуюсь карточкой уже достаточно давно. Мой кредитный лимит 26к, и на рассрочку 25к. Вчера ради интереса попробовал поднять себе кредитный лимит с 26к до 100к грн. Приложение сказало, что сейчас можем поднять до 45к, а для 100к нужно заполнять анкету. Я не согласился и вернулся обратно в меню. Попробовал ещё раз, чтобы поднять таки хотя бы до 45к грн, но приложение мне выдало, что теперь мне вообще не могут пересмотреть лимит. Поговорил с поддержкой, они долго выясняли что-то, потом попросили попробовать еще раз. На что я снова получил от ворот поворот в приложении. В итоге поддержка сказала, что мне нужно попробовать еще раз, но уже через месяц. Как-то не очень...