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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1170117111721173
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:04

  justit написав:Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?

Ага. В том же самом телефоне, с которого и платишь. Вот смысл в таком лимите.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:09

  justit написав:
  VYu написав:Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?

Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?

Можно, именно. И мой вопрос, соответственно, был: можно ли точно так же просто менять и кредитный лимит? :)
VYu
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:17

  VYu написав:
  justit написав:
  VYu написав:Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?

Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?

Можно, именно. И мой вопрос, соответственно, был: можно ли точно так же просто менять и кредитный лимит? :)

Фейсбук Группа monobank beta
Пользуюсь карточкой уже достаточно давно. Мой кредитный лимит 26к, и на рассрочку 25к. Вчера ради интереса попробовал поднять себе кредитный лимит с 26к до 100к грн. Приложение сказало, что сейчас можем поднять до 45к, а для 100к нужно заполнять анкету. Я не согласился и вернулся обратно в меню. Попробовал ещё раз, чтобы поднять таки хотя бы до 45к грн, но приложение мне выдало, что теперь мне вообще не могут пересмотреть лимит. Поговорил с поддержкой, они долго выясняли что-то, потом попросили попробовать еще раз. На что я снова получил от ворот поворот в приложении. В итоге поддержка сказала, что мне нужно попробовать еще раз, но уже через месяц. Как-то не очень...
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:51

  VYu написав:
  justit написав:
  VYu написав:Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?

Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?

Можно, именно. И мой вопрос, соответственно, был: можно ли точно так же просто менять и кредитный лимит? :)

все, кто балуется в моне-привате-а-банке смыканием кредитного лимита туда сюда обратно, рано или поздно подстерегает облом, в возвращении лимита.
поэтому решите какой лимит вам нужен, исходя не из сегодняшнего дня
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:57

  Stringer написав:все, кто балуется в моне-привате-а-банке смыканием кредитного лимита туда сюда обратно, рано или поздно подстерегает облом, в возвращении лимита.
поэтому решите какой лимит вам нужен, исходя не из сегодняшнего дня

Ха, это непросто. Мне он вообще не нужен, но если вдруг какая беда, то в экстренном случае может и пригодиться. Наверное. Или нет. Трудно решить, короче. :)

P. S. А, ещё может быть полезен спонтанно авиабилеты какие-нибудь выгодные купить. Вот под это можно откалибровать.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:41

  wig написав:
  justit написав:Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?

Ага. В том же самом телефоне, с которого и платишь. Вот смысл в таком лимите.


Смысл в лимите только в том, чтобы случайно с засвеченной в сети карты кто-то (даже магазин /никто ведь не знает в каком виде хранят введенные при покупке данные/) не утянул пару тысяч.


  VYu написав:
  justit написав:
  VYu написав:Или здесь так просто, как с интернет-лимитом, менять туда-сюда не получится?

Так интернет-лимит вроде можно менять туда-сюда.
Разве нет?

Можно, именно. И мой вопрос, соответственно, был: можно ли точно так же просто менять и кредитный лимит? :)


Неверно понял фразу просто :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:50

А у меня другая проблема с лимитом - не дают вообще кредит)
При попытке повышения лимита делается запрос в убки, а там есть просрочка нескольких сот гривен более 90 дней (приват втихаря овердрафт открыл), и облом.
Никто не пробовал чистить историю в УБКИ?
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:07

  vetalok написав:А у меня другая проблема с лимитом - не дают вообще кредит)
При попытке повышения лимита делается запрос в убки, а там есть просрочка нескольких сот гривен более 90 дней (приват втихаря овердрафт открыл), и облом.
Никто не пробовал чистить историю в УБКИ?

Просрочка -- эт на всю жисть. Мона тока загладить или паспорт и ИНН сменить :)
Возьмите 2..3 кредитика, даж наличкой на бытовуху и верните, даж досрочно. Ток уточните сразу шобы эти кредиты отображались в УБКИ, ПВБКИ. Глядишь через полгодика КИ и похорошеет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:13

Re: Monobank

  justit написав:Смысл в лимите только в том, чтобы случайно с засвеченной в сети карты кто-то (даже магазин /никто ведь не знает в каком виде хранят введенные при покупке данные/) не утянул пару тысяч.

А ось ці усілякі PCI DSS, Verified by Visa і т.д. для кого придумали? Якщо ви вводите дані у форму від Васяна, то тут швидше питання до вас, якщо ж платіж відбувається через сертифікований платіжний сервіс, то ймовірність витоку даних доволі низька. Я б більше хвилювався про те, як мої дані зберігають Моно, Прихват і ТАС, ніж як їх зберігає Amazon чи PayPal.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:16

  vetalok написав:А у меня другая проблема с лимитом - не дают вообще кредит)
При попытке повышения лимита делается запрос в убки, а там есть просрочка нескольких сот гривен более 90 дней (приват втихаря овердрафт открыл), и облом.
Никто не пробовал чистить историю в УБКИ?

Більше 3-х місяців користувалися кредитними грошима і не знали про це?
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