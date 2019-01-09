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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:50
Не знал. Банк снимал плату за обслуживание счета втихаря.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:37
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