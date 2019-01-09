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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:50
Re: Monobank
Не знал. Банк снимал плату за обслуживание счета втихаря.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:40
У меня по михе 24 копейки вылезло с января 2018. На апрель 2016 момент ВА просрочки не было. Соответственно просрочка больше 90 дней и рейтинг УКБИ -345.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:24
Re: Monobank
Сегодня Моня вдруг увеличил кредитный лимит в 2 раза , хотя я не просил об этом . Теперь 110К . К чему бы это ?
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:31
Re: Monobank
ALEX66, кредлим по карте и на рассрочку?
Чем больше циферек, тем больше вероятность, что другие банки пошлют. Стратегия тоже есть. Да и многим свинорылам срезали проценты по кэшбеку — деньги на кредлимы появились. Чтобы вы больше влезли и попали на проценты.
Если этот договор по кредиту закрыт, то он должен из истории исчезнут через 10 лет.
Вам ранее писали, что надо историю исправить путём взятия кредита и его успешного погашения. Как вариант посмотрите микрозаймы, которые работают с УБКИ. Есть МФО, выдающие первый кредит бесплатно до 2-4 недель. Самое то, чтобы поправить историю.
А там и моня проснется, если 1 числа месяца увидет в истории взятый кредит и может предложить перекредитоваться.
ps Есть операция, которую перевел в рассрочку. Мони в УБКИ не подал данные, что этот кредит.
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:46
Re: Monobank
Прихват ОЧ теж передає як заборгованість по кредитці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:48
В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).
Поэтому появилась лишняя ликвидность
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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