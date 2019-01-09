Додано: Сер 09 січ, 2019 22:31

vetalok написав: Никто не пробовал чистить историю в УБКИ? Никто не пробовал чистить историю в УБКИ?

ALEX66, кредлим по карте и на рассрочку?Чем больше циферек, тем больше вероятность, что другие банки пошлют. Стратегия тоже есть. Да и многим свинорылам срезали проценты по кэшбеку — деньги на кредлимы появились. Чтобы вы больше влезли и попали на проценты.Если этот договор по кредиту закрыт, то он должен из истории исчезнут через 10 лет.Вам ранее писали, что надо историю исправить путём взятия кредита и его успешного погашения. Как вариант посмотрите микрозаймы, которые работают с УБКИ. Есть МФО, выдающие первый кредит бесплатно до 2-4 недель. Самое то, чтобы поправить историю.А там и моня проснется, если 1 числа месяца увидет в истории взятый кредит и может предложить перекредитоваться.ps Есть операция, которую перевел в рассрочку. Мони в УБКИ не подал данные, что этот кредит.