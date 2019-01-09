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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1171117211731174
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:50

Re: Monobank

Не знал. Банк снимал плату за обслуживание счета втихаря.
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:37

vetalok
\Золотая карта :)
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:40

  vetalok написав:Не знал. Банк снимал плату за обслуживание счета втихаря.

У меня по михе 24 копейки вылезло с января 2018. На апрель 2016 момент ВА просрочки не было. Соответственно просрочка больше 90 дней и рейтинг УКБИ -345.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:24

Re: Monobank

Сегодня Моня вдруг увеличил кредитный лимит в 2 раза , хотя я не просил об этом . Теперь 110К . К чему бы это ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:31

Re: Monobank

ALEX66, кредлим по карте и на рассрочку?
Чем больше циферек, тем больше вероятность, что другие банки пошлют. Стратегия тоже есть. Да и многим свинорылам срезали проценты по кэшбеку — деньги на кредлимы появились. Чтобы вы больше влезли и попали на проценты.

  vetalok написав:Никто не пробовал чистить историю в УБКИ?
Если этот договор по кредиту закрыт, то он должен из истории исчезнут через 10 лет.

Вам ранее писали, что надо историю исправить путём взятия кредита и его успешного погашения. Как вариант посмотрите микрозаймы, которые работают с УБКИ. Есть МФО, выдающие первый кредит бесплатно до 2-4 недель. Самое то, чтобы поправить историю.

А там и моня проснется, если 1 числа месяца увидет в истории взятый кредит и может предложить перекредитоваться.

ps Есть операция, которую перевел в рассрочку. Мони в УБКИ не подал данные, что этот кредит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:46

Re: Monobank

  MASolomko написав:ps Есть операция, которую перевел в рассрочку. Мони в УБКИ не подал данные, что этот кредит.

Прихват ОЧ теж передає як заборгованість по кредитці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:48

  ALEX66 написав:Сегодня Моня вдруг увеличил кредитный лимит в 2 раза , хотя я не просил об этом . Теперь 110К . К чему бы это ?

В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).
Поэтому появилась лишняя ликвидность
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:08

  Вкладчик1234 написав:
  ALEX66 написав:Сегодня Моня вдруг увеличил кредитный лимит в 2 раза , хотя я не просил об этом . Теперь 110К . К чему бы это ?

В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).
Поэтому появилась лишняя ликвидность

Я тоже сейчас пользуюсь собственными средствами , а не кредитными , поэтому не понимаю для чего поднимать кредитный лимит в 2 раза ?
Возможно для лучшего отчёта , выдали крупную сумму кредита надёжному заёмщику , а на деле она просто висит на балансе без движения .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 01:15

Re: Monobank

VLADPn написав:
  vetalok написав:Не знал. Банк снимал плату за обслуживание счета втихаря.

У меня по михе 24 копейки вылезло с января 2018. На апрель 2016 момент ВА просрочки не было. Соответственно просрочка больше 90 дней и рейтинг УКБИ -345.
Миха ещё та мразь был: дебетные карты подвал как кредитные и овер 60 коп заявил.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:26

Re: Monobank

  ALEX66 написав:Возможно для лучшего отчёта , выдали крупную сумму кредита надёжному заёмщику , а на деле она просто висит на балансе без движения .

Немного не так. Назначенные кредитные лимиты висян не на балансе, а учитываются на ВНЕБАЛАНСОВОМ счете обязательств по кредитованию. Он никак не влияет на валюту баланса
Flamingo
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