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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1172117311741175
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:51

  klug написав:
  vetalok написав:А у меня другая проблема с лимитом - не дают вообще кредит)
При попытке повышения лимита делается запрос в убки, а там есть просрочка нескольких сот гривен более 90 дней (приват втихаря овердрафт открыл), и облом.
Никто не пробовал чистить историю в УБКИ?

Більше 3-х місяців користувалися кредитними грошима і не знали про це?


А що робити тим що на Михайловському зависли вже 3й рік?
Ось недавно якась дура з Фонду звонила: у Вас вже 43000 просрочка. А я і запитав -а чому не 143000 просрочка?)) Назвіть номер договору. Вона і відморозилася))
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:00

Re: Monobank

Кто покупал частями от моно, какой механизм оформления?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:19

Re: Monobank

otg написав:Кто покупал частями от моно, какой механизм оформления?
Аналогично привату.

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platan_av
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:54

Re: Monobank

  Вкладчик1234 написав:В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).
Поэтому появилась лишняя ликвидность


... а іншим в перших числах січня надіслали повідомлення-нагадування "щоб не платити нам проценти і далі залишатися в пільговому періоді..." + "Самі не можемо повірити, що підказали..." ;), певно частина з них також підкинула моні грошенят :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:59

Re: Monobank

  platan_av написав:Аналогично привату.


а для тих,хто з приватом не дружив, як?
яка комісія/відсоткова ставка?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:24

  d_12 написав:яка комісія/відсоткова ставка?

0/0.
Vorlon
 
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