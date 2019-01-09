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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:51
klug написав: vetalok написав:
А у меня другая проблема с лимитом - не дают вообще кредит)
При попытке повышения лимита делается запрос в убки, а там есть просрочка нескольких сот гривен более 90 дней (приват втихаря овердрафт открыл), и облом.
Никто не пробовал чистить историю в УБКИ?
Більше 3-х місяців користувалися кредитними грошима і не знали про це?
А що робити тим що на Михайловському зависли вже 3й рік?
Ось недавно якась дура з Фонду звонила: у Вас вже 43000 просрочка. А я і запитав -а чому не 143000 просрочка?)) Назвіть номер договору. Вона і відморозилася))
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:00
Кто покупал частями от моно, какой механизм оформления?
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otg
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:19
otg написав:Кто покупал частями от моно, какой механизм оформления?
Аналогично привату.
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platan_av
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:54
Вкладчик1234 написав:
В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).
Поэтому появилась лишняя ликвидность
... а іншим в перших числах січня надіслали повідомлення-нагадування "щоб не платити нам проценти і далі залишатися в пільговому періоді..." + "Самі не можемо повірити, що підказали..."
, певно частина з них також підкинула моні грошенят
ось так :(
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:59
platan_av написав:
Аналогично привату.
а для тих,хто з приватом не дружив, як?
яка комісія/відсоткова ставка?
ось так :(
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:24
d_12 написав:
яка комісія/відсоткова ставка?
0/0.
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