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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1173117411751176
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:47

  Вкладчик1234 написав:В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).

Кстати, тоже вышел в плюс с началом декабря, но только сегодня наткнулся в меню приложения на пункт "Одержувати % на залишок" и его активировал. Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию! :evil:
VYu
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:52

Re: Monobank

  VYu написав:Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию!

Егеж, турботливі, бо додатковий дохід може вплинути на субсидію ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:20

  chipmunk написав:
  VYu написав:Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию!

Егеж, турботливі, бо додатковий дохід може вплинути на субсидію ;)


Так эти ж начисления, нигде не светятся. За них Моно гамбузом платит и отчитывется.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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