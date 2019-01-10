Кстати, тоже вышел в плюс с началом декабря, но только сегодня наткнулся в меню приложения на пункт "Одержувати % на залишок" и его активировал. Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:47
Кстати, тоже вышел в плюс с началом декабря, но только сегодня наткнулся в меню приложения на пункт "Одержувати % на залишок" и его активировал. Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию!
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:52
Re: Monobank
Егеж, турботливі, бо додатковий дохід може вплинути на субсидію
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:20
Так эти ж начисления, нигде не светятся. За них Моно гамбузом платит и отчитывется.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:12
Re: Monobank
Особливо не вплине, влине на збильшення обов"язкового платежу.
Но если норма большая - то все будет ОК.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:53
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:46
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:53
Re: Monobank
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:11
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