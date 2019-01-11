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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:47
Вкладчик1234 написав:
В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).
Кстати, тоже вышел в плюс с началом декабря, но только сегодня наткнулся в меню приложения на пункт "Одержувати % на залишок" и его активировал. Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию!
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VYu
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:52
VYu написав:
Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию!
Егеж, турботливі, бо додатковий дохід може вплинути на субсидію
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:20
chipmunk написав: VYu написав:
Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию!
Егеж, турботливі, бо додатковий дохід може вплинути на субсидію
Так эти ж начисления, нигде не светятся. За них Моно гамбузом платит и отчитывется.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:12
chipmunk написав:
Егеж, турботливі, бо додатковий дохід може вплинути на субсидію
Особливо не вплине, влине на збильшення обов"язкового платежу.
Но если норма большая - то все будет ОК.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:53
Фантом написав:
Так эти ж начисления, нигде не светятся
выплаты светятся в ДФС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:46
Мизантрóп написав: Фантом написав:
Так эти ж начисления, нигде не светятся
выплаты светятся в ДФС
Проценты на остаток ДФС не видны.
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Vert
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:53
Vert написав:
Проценты на остаток ДФС не видны.
возможно им видны удержанные налоги на них?)
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Starter
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:11
Starter написав: Vert написав:
Проценты на остаток ДФС не видны.
возможно им видны удержанные налоги на них?)
Нет не видны, в ДФС видны только кешбеки и т.п.
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antey718
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:59
antey718 написав: Starter написав: Vert написав:
Проценты на остаток ДФС не видны.
возможно им видны удержанные налоги на них?)
Нет не видны, в ДФС видны только кешбеки и т.п.
Гг. Т.е. банк платит энную сумму налога и не сообщает за кого? А за кэшбэк сообщает?
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 12 січ, 2019 00:26
Skiw написав:
Гг. Т.е. банк платит энную сумму налога и не сообщает за кого? А за кэшбэк сообщает?
да
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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