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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:20

Re: Monobank

Нет. Банк является налоговым агентом и сообщает о всех удержаниях.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:41

Re: Monobank

Skiw написав:Нет. Банк является налоговым агентом и сообщает о всех удержаниях.
Не о всех.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:41

  Skiw написав:Нет. Банк является налоговым агентом и сообщает о всех удержаниях.

Учите матчасть. Кэшбек и прочие плюшки - подаются банком в ДФС в разрезе ИНН, а выплаченные % по депо - общей суммой по банку "унеособлено"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:41

  Skiw написав:Нет. Банк является налоговым агентом и сообщает о всех удержаниях.

Нет. Не сообщает
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:08

  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Гг. Т.е. банк платит энную сумму налога и не сообщает за кого? А за кэшбэк сообщает?

да

Брал выписку с налоговой по доходам за 2018 кэшбеки есть (додаткове благо), депозитов — нет
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:26

  Fylhtq написав:
  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Гг. Т.е. банк платит энную сумму налога и не сообщает за кого? А за кэшбэк сообщает?

да

Брал выписку с налоговой по доходам за 2018 кэшбеки есть (додаткове благо), депозитов — нет

так и должно быть.Еще и 10% х0,805 на остаток тоже не будет.Выписки тоже беру.Кишмиши банков -126 додблаго, Примата возвраты -127 інші доходи.
с фразой "Т.е. банк платит энную сумму налога и не сообщает за кого? А за кэшбэк сообщает?" согласны :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:46

Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:22

Re: Monobank

Skiw написав:Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.


Так банковскую тайна как бы ещё не отменили по этому и нет персонализации.
Aps
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