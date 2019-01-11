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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 10:20
Нет. Банк является налоговым агентом и сообщает о всех удержаниях.
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 12 січ, 2019 10:41
Skiw написав:Нет. Банк является налоговым агентом и сообщает о всех удержаниях.
Не о всех.
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Faceless
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Додано: Суб 12 січ, 2019 10:41
Skiw написав:
Нет. Банк является налоговым агентом и сообщает о всех удержаниях.
Учите матчасть. Кэшбек и прочие плюшки - подаются банком в ДФС в разрезе ИНН, а выплаченные % по депо - общей суммой по банку "унеособлено"
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Flamingo
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Додано: Суб 12 січ, 2019 10:41
Skiw написав:
Нет. Банк является налоговым агентом и сообщает о всех удержаниях.
Нет. Не сообщает
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Додано: Суб 12 січ, 2019 11:08
Мизантрóп написав: Skiw написав:
Гг. Т.е. банк платит энную сумму налога и не сообщает за кого? А за кэшбэк сообщает?
да
Брал выписку с налоговой по доходам за 2018 кэшбеки есть (додаткове благо), депозитов — нет
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Fylhtq
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Додано: Суб 12 січ, 2019 12:26
Fylhtq написав: Мизантрóп написав: Skiw написав:
Гг. Т.е. банк платит энную сумму налога и не сообщает за кого? А за кэшбэк сообщает?
да
Брал выписку с налоговой по доходам за 2018 кэшбеки есть (додаткове благо), депозитов — нет
так и должно быть.Еще и 10% х0,805 на остаток тоже не будет.Выписки тоже беру.Кишмиши банков -126 додблаго, Примата возвраты -127 інші доходи.
с фразой "Т.е. банк платит энную сумму налога и не сообщает за кого? А за кэшбэк сообщает?"
согласны
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Суб 12 січ, 2019 12:46
Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 12 січ, 2019 13:22
Skiw написав:Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.
Так банковскую тайна как бы ещё не отменили по этому и нет персонализации.
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Aps
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:07
Aps написав:
Skiw написав:Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.
Так банковскую тайна как бы ещё не отменили по этому и нет персонализации.
А бонусы и кэшбеки не тайна?
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:10
Skiw написав: Aps написав:
Skiw написав:Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.
Так банковскую тайна как бы ещё не отменили по этому и нет персонализации.
А бонусы и кэшбеки не тайна?
Нет, как и з/п и гонорары и... субсидии
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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