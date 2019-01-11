Бонусы не идут в налоговую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 19:20
Бонусы не идут в налоговую.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:29
Владимир Владимирович, не будьте так наивны.
Возьмите справочку в ДФС (дают бесплатно), и очень удивитесь.
Все бонусы, кешбеки и прочие плюшки (кроме %% по депо) копеечка в копеечку светятся.
Другое дело, что налоговым агентом выступает банк, поэтому ничего страшного
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:43
у приват точно так же
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