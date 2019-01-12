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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1175117611771178
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:20

  Skiw написав:
  Aps написав:
Skiw написав:Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.


Так банковскую тайна как бы ещё не отменили по этому и нет персонализации.

А бонусы и кэшбеки не тайна?

Бонусы не идут в налоговую.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:29

  BBC написав:
  Skiw написав:
  Aps написав:Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.
А бонусы и кэшбеки не тайна?

Бонусы не идут в налоговую.

Владимир Владимирович, не будьте так наивны.
Возьмите справочку в ДФС (дают бесплатно), и очень удивитесь.
Все бонусы, кешбеки и прочие плюшки (кроме %% по депо) копеечка в копеечку светятся.
Другое дело, что налоговым агентом выступает банк, поэтому ничего страшного
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:43

  VYu написав:
  Вкладчик1234 написав:В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).

Кстати, тоже вышел в плюс с началом декабря, но только сегодня наткнулся в меню приложения на пункт "Одержувати % на залишок" и его активировал. Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию! :evil:

у приват точно так же
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:13

  deneg net написав:
  BBC написав:
  Skiw написав:Бонусы не идут в налоговую.

Владимир Владимирович, не будьте так наивны.
Возьмите справочку в ДФС (дают бесплатно), и очень удивитесь.
Все бонусы, кешбеки и прочие плюшки (кроме %% по депо) копеечка в копеечку светятся.
Другое дело, что налоговым агентом выступает банк, поэтому ничего страшного
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход

Бонусы от ЭКО и другие фантики не светятся. А пользоваться порталом ДФС я умею.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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  #<1 ... 1175117611771178
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