Додано: Нед 13 січ, 2019 17:21

clientage написав: M-Audio написав: deneg net написав: Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход

Мне вот всё интересно, каким образом эти копейки могут повлиять на размер субсидии? На 2 гривны меньше насчитают? Мне вот всё интересно, каким образом эти копейки могут повлиять на размер субсидии? На 2 гривны меньше насчитают?

Ну какойнить бесссовестный внучок-свинорыл повесит на любимую бабульку с пенсией 1500грн пару экков у Симы и Мони и рубит с них по-полной 1500грн/мес, вот бабульке через полгода и срубят субсидию на 1500*15% = 224грн. Хлавное, шо бабулька то об этом ни слухом ни духом Ну какойнить бесссовестный внучок-свинорыл повесит на любимую бабульку с пенсией 1500грн пару экков у Симы и Мони и рубит с них по-полной 1500грн/мес, вот бабульке через полгода и срубят субсидию на 1500*15% = 224грн. Хлавное, шо бабулька то об этом ни слухом ни духом

Ну вообще-то этой гипотетической бабульке даже если получится не понять, что произошло, когда карту привезёт курьер от мони , то ей же по любэ надо будет как минимум дважды в симу съездить чтобы карту открыть, а потом получить. А если через депо то ещё и его открыть. И в симе сложно не понять что происходит.И это чтобы открыть только по одному экку. А чтобы по паре - это уже и дедульку надо привлекать. Если он конечно есть