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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 19:20
Skiw написав: Aps написав:
Skiw написав:Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.
Так банковскую тайна как бы ещё не отменили по этому и нет персонализации.
А бонусы и кэшбеки не тайна?
Бонусы не идут в налоговую.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 20:29
BBC написав: Skiw написав: Aps написав:
Таки да, подается сводная сумма. Сорри. ИМХО странно.
А бонусы и кэшбеки не тайна?
Бонусы не идут в налоговую.
Владимир Владимирович, не будьте так наивны.
Возьмите справочку в ДФС (дают бесплатно), и очень удивитесь.
Все бонусы, кешбеки и прочие плюшки (кроме %% по депо) копеечка в копеечку светятся.
Другое дело, что налоговым агентом выступает банк, поэтому ничего страшного
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
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Додано: Суб 12 січ, 2019 20:43
VYu написав: Вкладчик1234 написав:
В связи с отменой повышенного "интереса" по кредитным средствам, многие наверно загасились и вышли в плюс (например, я).
Кстати, тоже вышел в плюс с началом декабря, но только сегодня наткнулся в меню приложения на пункт "Одержувати % на залишок" и его активировал. Вот хитренькие они в Монобанке, нет чтобы активировать по умолчанию!
у приват точно так же
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Додано: Нед 13 січ, 2019 08:13
deneg net написав: BBC написав: Skiw написав:
Бонусы не идут в налоговую.
Владимир Владимирович, не будьте так наивны.
Возьмите справочку в ДФС (дают бесплатно), и очень удивитесь.
Все бонусы, кешбеки и прочие плюшки (кроме %% по депо) копеечка в копеечку светятся.
Другое дело, что налоговым агентом выступает банк, поэтому ничего страшного
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
Бонусы от ЭКО и другие фантики не светятся. А пользоваться порталом ДФС я умею.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:05
deneg net написав:
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
Мне вот всё интересно, каким образом эти копейки могут повлиять на размер субсидии? На 2 гривны меньше насчитают?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:12
M-Audio написав: deneg net написав:
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
Мне вот всё интересно, каким образом эти копейки могут повлиять на размер субсидии? На 2 гривны меньше насчитают?
Ну какойнить бесссовестный внучок-свинорыл повесит на любимую бабульку с пенсией 1500грн пару экков у Симы и Мони и рубит с них по-полной 1500грн/мес, вот бабульке через полгода и срубят субсидию на 1500*15% = 224грн. Хлавное, шо бабулька то об этом ни слухом ни духом
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:16
deneg net написав:
Возьмите справочку в ДФС (дают бесплатно), и очень удивитесь.
Все бонусы, кешбеки и прочие плюшки (кроме %% по депо) копеечка в копеечку светятся.
Другое дело, что налоговым агентом выступает банк, поэтому ничего страшного
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
смотря какие бонусы ... все что начисляется в денежном виде - да ... все что как фантики и применяется потом как скидка - то нет ... скидки (на публичных основаниях) не налогооблагаются
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:21
clientage написав: M-Audio написав: deneg net написав:
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
Мне вот всё интересно, каким образом эти копейки могут повлиять на размер субсидии? На 2 гривны меньше насчитают?
Ну какойнить бесссовестный внучок-свинорыл повесит на любимую бабульку с пенсией 1500грн пару экков у Симы и Мони и рубит с них по-полной 1500грн/мес, вот бабульке через полгода и срубят субсидию на 1500*15% = 224грн. Хлавное, шо бабулька то об этом ни слухом ни духом
Ну вообще-то этой гипотетической бабульке даже если получится не понять, что произошло, когда карту привезёт курьер от мони , то ей же по любэ надо будет как минимум дважды в симу съездить чтобы карту открыть, а потом получить. А если через депо то ещё и его открыть. И в симе сложно не понять что происходит.
И это чтобы открыть только по одному экку. А чтобы по паре - это уже и дедульку надо привлекать. Если он конечно есть
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:31
M-Audio написав: deneg net написав:
Но, для получателей субсидий и соцпомощи, это всё учитывается, как доход
Мне вот всё интересно, каким образом эти копейки могут повлиять на размер субсидии? На 2 гривны меньше насчитают?
Чтобы было понятно. У моей соседки пенсия больше на 7 грн чем какой то там минимум при начислении и летом Гройсман и компания ей дали субсидию аж 26 копеек! Не гривен, а копеек! И в службе добрая тётя сказала если бы пенсия была меньше на 7грн, то субсидия летняя была бы 280-300 грн. И это при том что у бабули нет никакого киш миша.
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