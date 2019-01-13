В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:33
Re: Monobank
В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:37
Re: Monobank
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