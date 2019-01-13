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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1176117711781179
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:33

Re: Monobank

В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:37

Re: Monobank

  tmp01 написав:Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
Нет.
Как и оформленные рассрочки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:10

  tmp01 написав:И из приложения этот лимит не уменьшить...

Зачем уменьшать?
Vorlon
 
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