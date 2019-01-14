В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:33
Re: Monobank
В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:37
Re: Monobank
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:10
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:24
Додано: Вів 15 січ, 2019 08:16
можно сделать оплату за секс 1грн или 150$, типо чтобы было как добровольное согласие.
за кредитный лимит, пример взаимовыручки.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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