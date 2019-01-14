В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:33
Re: Monobank
В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:37
Re: Monobank
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:10
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:24
Додано: Вів 15 січ, 2019 08:16
можно сделать оплату за секс 1грн или 150$, типо чтобы было как добровольное согласие.
за кредитный лимит, пример взаимовыручки.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:16
По тексту монолога можно сделать предположение, что автор является тем, кем он обзывает всех в своем словесном высере. Было время, слушал пару клипов, оказалось, что везде одни д...бы, а он - свет мудрости, вещающий из трубы.
PS Такое законодательство есть во многих странах и ниче как-то живут.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:18
Re: Monobank
Дуби - журнаглист, и этим все сказано
Зараз переглядають цей форум: Computer, Ferlakur, guntherhouse777, sauvignon, V2, vitaliy1111, wolt450 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|