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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1176117711781179
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:33

Re: Monobank

В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:37

Re: Monobank

  tmp01 написав:Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
Нет.
Как и оформленные рассрочки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:10

  tmp01 написав:И из приложения этот лимит не уменьшить...

Зачем уменьшать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:24

  tmp01 написав:В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...



Через тех поддержку в вайбере, можно его опустить до 0, при этом обычный кред лим остаётся таким же, как и был.
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:16



можно сделать оплату за секс 1грн или 150$, типо чтобы было как добровольное согласие.
:mrgreen:
за кредитный лимит, пример взаимовыручки.


https://youtu.be/VUmiJiLMIv0?t=561
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:16

  proftpd66 написав:

можно сделать оплату за секс 1грн или 150$, типо чтобы было как добровольное согласие.
:mrgreen:
за кредитный лимит, пример взаимовыручки.
https://youtu.be/VUmiJiLMIv0?t=561

По тексту монолога можно сделать предположение, что автор является тем, кем он обзывает всех в своем словесном высере. Было время, слушал пару клипов, оказалось, что везде одни д...бы, а он - свет мудрости, вещающий из трубы.

PS Такое законодательство есть во многих странах и ниче как-то живут.
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Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:18

Re: Monobank

Son of Sun написав:
  proftpd66 написав:

можно сделать оплату за секс 1грн или 150$, типо чтобы было как добровольное согласие.
:mrgreen:
за кредитный лимит, пример взаимовыручки.
https://youtu.be/VUmiJiLMIv0?t=561

По тексту монолога можно сделать предположение, что автор является тем, кем он обзывает всех в своем словесном высере. Было время, слушал пару клипов, оказалось, что везде одни д...бы, а он - свет мудрости, вещающий из трубы.

PS Такое законодательство есть во многих странах и ниче как-то живут.
Дуби - журнаглист, и этим все сказано
Faceless
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