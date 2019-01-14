В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:33
Re: Monobank
В тему уменьшения лишнего кредлимита - а как быть с рассрочкой?
Лимит по рассрочке тоже передают в бюро?
И из приложения этот лимит не уменьшить...
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:37
Re: Monobank
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:10
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:24
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:33
Я правильно понял, что своими с Моно на тикетс ОТР онлайн и бесплатно с обоих сторон?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:43
Забавная ситуация.
Друзья забронировали на букинге отель на одном из австрийских горнолыжных курортов при помощи монокарты, по прилёту оказалось, что на арендованной машине доехать туда нереально из-за снежных заносов, поехали в другой отель, а карту моно заблокировали.
Так гостиница начала дергать денежки с заблокированной карты и получила отлуп!!! Вот так моня заботится о клиентах. Если бы приват какой был, полиняли бы на 560 евро.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:02
на ОТП - бесплатно и мгновеннно. Назад - не пробовал.
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