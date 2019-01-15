В ОТР насколько я помню 5 гривен независимо от суммы . Это если на карту отп банка . На чужую -1%+5 грн.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:41
В ОТР насколько я помню 5 гривен независимо от суммы . Это если на карту отп банка . На чужую -1%+5 грн.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:49
Если через моню все делать, то получалось бесплатно с обоих сторон
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
|