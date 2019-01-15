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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:41
kreuz написав:
Я правильно понял, что своими с Моно на тикетс ОТР онлайн и бесплатно с обоих сторон?
В ОТР насколько я помню 5 гривен независимо от суммы . Это если на карту отп банка . На чужую -1%+5 грн.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:49
kreuz написав:
Я правильно понял, что своими с Моно на тикетс ОТР онлайн и бесплатно с обоих сторон?
Если через моню все делать, то получалось бесплатно с обоих сторон
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:57
makor06 написав: WachtAmRhein написав:
Забавная ситуация.
Друзья забронировали на букинге отель на одном из австрийских горнолыжных курортов при помощи монокарты, по прилёту оказалось, что на арендованной машине доехать туда нереально из-за снежных заносов, поехали в другой отель, а карту моно заблокировали.
Так гостиница начала дергать денежки с заблокированной карты и получила отлуп!!! Вот так моня заботится о клиентах. Если бы приват какой был, полиняли бы на 560 евро.
В Привате точно так же было бы.
Думаю, зависит от того, с помощью какого механизма дёргали. Дёргали бы правильно - получилось бы, что у Привата, что у Мони.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:05
Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?
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andreyiskra
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:48
andreyiskra написав:
Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?
Я "от греха" завёл другой. Только во втором пространстве невозможно завести клона. Там будет полнофункциональное приложение. Клона можно забацать только в первом пространсиве
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:20
WachtAmRhein написав:
Забавная ситуация.
Друзья забронировали на букинге отель на одном из австрийских горнолыжных курортов при помощи монокарты, по прилёту оказалось, что на арендованной машине доехать туда нереально из-за снежных заносов, поехали в другой отель, а карту моно заблокировали.
Так гостиница начала дергать денежки с заблокированной карты и получила отлуп!!! Вот так моня заботится о клиентах. Если бы приват какой был, полиняли бы на 560 евро.
не совсем понятно в чем тут уникальность? возможность заблокировать карту есть практически в любом ИБ любого банка, а если такой возможности нет можно просто деньги с нее перевести на другую карту, чем обнулить баланс ...
но пусть особо не радуются ... они смогут без проблем списать бабки через МОТО-платеж и тут блокировка карты не поможет ...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 08:23
Flamingo написав: andreyiskra написав:
Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?
Я "от греха" завёл другой. Только во втором пространстве невозможно завести клона. Там будет полнофункциональное приложение. Клона можно забацать только в первом пространсиве
под клоном я имел ввиду карту супруги. А вы?
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andreyiskra
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